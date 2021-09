¿Problemas para Raúl Jiménez? La FMF atacó al Wolverhampton

Raúl Jiménez podría tener problemas con su equipo, luego de unas polémicas declaraciones del presidente de la federación mexicana en contra del Wolverhampton inglés.

Por: Redacción Pasión Fútbol 03 de Septiembre 2021 · 20:35 hs

Este viernes el presidente de la federación mexicana de fútbol, Yon de Luisa, atacó duramente al Wolverhampton luego de negarle el llamado a su selección a Raúl Jiménez.

"Se le faltó el respeto a las selecciones diciendo que los jugadores corrían riesgo de contagios. Sabemos que la FIFA se comunicó directamente con los Wolves y ahora esperamos a ver cómo reacciona este equipo", señaló el dirigente de la FMF.

Por no recibir el permiso durante la presente fecha FIFA, Jiménez no pude acompañar al equipo de Martino en su triunfo ante Jamaica. "Queremos que esto no vuelva a pasar. Ahora es un caso masivo, no podemos ver a Raúl como un caso único, pero es responsabilidad de la FIFA que es la autoridad máxima del futbol internacional el que esto no vuelva a suceder", continuó.

Quedar a ver si estas palabras del presidente de la FMF, le traen consecuencias al delantero mexicano de cara a próximas convocatorias por parte de la selección mexicana.