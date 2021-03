Pumas aun guarda esperanza a pesar de estar en el penúltimo puesto de Guard1anes 2021

El director técnico argentino Andrés Lillini seguirá en Pumas de la UNAM, equipo el cual sólo han sumado un punto de los últimos 18 que han disputado en el Guard1anes 2021. Una fuente consultada por ESPN le aseguro que Andrés Lillini seguirá en Pumas "sin riesgo alguno. Es proyecto a largo plazo".

Por: Xavier Mejía 02 de Marzo 2021 · 10:42 hs

Pumas de la UNAM ha tenido una pésima participación en el torneo Guard1anes2021, pero a pesar de ello la directiva auriazul ha dado un voto de confianza al entrenador argentino AndrésLillini para que revierta esta mala racha y saque al club adelante.

El técnico argentino firmó una extensión de su contrato por dos años

Por los momentos todo parece indicar que el Club Universidad Nacional no está considerando por los momentos un cambio de directo técnico, a pesar de que el equipo que dirige AndrésLillini tiene cuatro derrotas consecutivas y el equipo apenas ha logrado obtener uno de los últimos 18 puntos que están en disputa.

Ante la derrota 2-1 contra Chivas en el Estadio Akron, AndrésLillini indicó que: "Sino lo sentiría así (el apoyo), soy el primero que da un paso al costado, no hace falta que los zopilotes empiecen a revolotear, que se queden tranquilos, los agentes y los allegados, me voy a hacer a un lado si molesto o veo que los jugadores, adentro de la cancha, no tienen actitud y hoy todavía sí, por lo menos de mi parte”.

“Soy el primer consciente de que, si la situación no va, no tengo nada que hacer acá, nada. Tranquilos, hay tiempo todavía, los que quieren estar van a estar, pero tranquilos”. Concluyó el entrenador argentino.

AndrésLillini, en noviembre del año pasado, llevó a los felinos a la Final del Guard1anes2020a pesar de que tomó al equipo menos de una semana antes de la Fecha1, el argentino firmó una extensión de su contrato por dos años.

Andrés Lillini, cuenta con el apoyo del club

Pero en lo que respecta a Guard1anes2021 a los Pumas no les va nada bien, pues a mitad del torneo a penas tienen una victoria, cinco puntos y cuatro goles a favor, lo que los lleva a ocupar el penúltimo lugar de la clasificación tras ocho jornadas. Los próximos duelos de Pumas de la UNAM los enfrentara ante el tercer lugar Santos, este jueves próximo y ante el líder de la competencia CruzAzul el próximo domingo 7, en lo que respecta a esta fecha doble.

Pumas tuvo su última derrota este domingo ante Chivas, pese a que los felinos se fueron arriba en el marcador en el minuto 14 el partido terminó a favor del Guadalajara 2-1, lo que represento su primer gol en los últimos seis duelos. Pumas apenas tiene 4 goles en los cuales tres de ellos que tiene en el presente campeonato fue en el triunfo 3-0 ante Mazatlán.