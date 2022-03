Pumas y su gran hazaña en la Concachampions

El técnico de los Pumas habló del gran objetivo que tiene con los felinos tras su exhibición en la Concachampions

Por: Alejandro Liporacci 17 de Marzo 2022 · 21:01 hs

Andrés Lillini se mostró feliz luego de la hazaña que protagonizó sus Pumas de la UNAM para remontar en el CU un marcador de 0-3 ante el New England Revolution, y aseguró que su gran objetivo es dejar un título en las vitrinas del club.

"No me pongo a pensar. Me cuesta mucho pensar en cómo se me recuerde. Sé que todos somos valorados y abalizados profundamente cuando nos vamos de un lugar por lo que dejamos. Yo creo que eso es lo más importante, qué dejamos", señaló Lillini.

"Ojalá le pueda dejar un título a la institución y ojalá pueda dejarle este trabajo que venimos haciendo, que es un proyecto que muchos tratan de tirar a la borda, pero nosotros, la directiva y este grupo lo sostiene. Lo que mejor me pueda pasar es que me recuerden como alguien trabajador que confió mucho en los jugadores de la casa. Las remontadas son ellos, con ellos planifico los juegos. No quiero pecar de humilde pero las acciones de los futbolistas llevaron esta noche a poder hacerlo una vez más", indicó sobre la hazaña del equipo felino.

"Sí me sorprenden. Les dije antes de los penales 'pateen como jugaron' porque había visto pocas situaciones de un equipo como esta. Me hacen caso, habíamos planteado esto y lo hicieron a la perfección. Me llena de orgullo realmente. Hay situaciones que me superan a mí, porque ellos transmiten cosas que son únicas y nos identificamos todos con esta idea", expresó el técnico sobre la tande de penaltis ante los estadounidenses.

“Ellos obtuvieron mucha presión, cometimos muchos errores que causaron goles. Así fue y no hay excusas. Seguro pudimos haberlo hecho mejor. El tercer gol es un ejemplo, hicimos muchos errores en ese gol en particular", agregó.