¿Qué le sucede a Centurión con este misterioso mensaje?

El delantero con un pasado que acumula escándalos, no será tenido en cuenta en Vélez Sarsfield y aún no resolvió dónde jugará esta temporada.

Por: Mauro Palacios 04 de Enero 2022 · 11:50 hs

El futuro de Ricardo Centurión es una incógnita y sus actitudes no lo dejan rendir dentro del campo y en el día a día. El atacante no será tenido en cuenta por Mauricio Pellegrino en Vélez Sarsfield y aún no resolvió dónde jugará en esta temporada. En este contexto, hizo una misteriosa publicación en redes sociales.

"Siempre dependió de mí", fue el mensaje de Centu, junto a un emoji de "silencio" y un brazo haciendo fuerza, a través de su cuenta de Instagram.

A su vez, el futbolista compartió videos suyos entrenándose en el gimnasio, ya comenzó la pretemporada de Vélez Sarsfield y el ex Boca Juniros se ejercita de manera diferenciada, no por una lesión, sino por decisión del entrenador.

Ricardo Centurión aún no resolvió dónde jugará esta temporada. En un momento, surgió la opción de regresar a Racing, aunque no prosperó. A su vez, también apareció el rumor de un posible interés de Colón de Santa Fe, que finalmente fue desmentido.