¡Que todo el mundo grite dale Negro! Colón conquistó su primer título tras aplastar a Racing por 3 a 0

Colón vive su máxima gloria en 116 años de vida tras lograr el primer título de su historia logrando la Copa de la Liga Profesional del Fútbol Argentino.

Por: Redacción Pasión Fútbol 04 de Junio 2021 · 21:57 hs

Colón gritó campeón por primera vez en sus 116 años de vida y lo hizo con baile ya que en la final de la Copa de la Liga Profesional del Fútbol Argentino aplastó por 3 a 0 a un apático Racing que había accedido a esta instancia tras dos definiciones por penales.

Con goles de Rodrigo Aliendro, Cristian Bernardi y Alexis Castro, todos en el segundo tiempo, los dirigidos por Eduardo Domínguez consiguieron su ansiada primera estrella y el pueblo sabalero festeja.

Colón había estado muy cerca de lograr un título, ya no nacional sino internaciona, cuando conquistó el subcampeonato de la Copa Sudamericana en 2019, luego de perder la final ante Independiente del Valle de Ecuador, en Asunción del Paraguay.

Ahora, además del título, logró clasificar a la Copa Libertadores 2022, luego de 11 años de ausencia al máximo torneo contienental.

De la mano de Eduardo Domínguez al frente del equipo, con la seguridad de Cachorro Burián en el arco, la magia del Pulga Rodríguez, el talento de Alexis Castro y el esfuerzo y el gran juego de todos los jugadores del plantel, esta generación quedará para siempre en la historia del Sabalero. ¡Felicidades Campeones!

Síntesis de la Final de la Copa de la Liga Profesional del Fútbol Argentino

Estadio: San Juan del Bicentenario, Provincia de San Juan.

Colón: Leonardo Burián; Facundo Mura, Facundo Garcés, Gonzalo Piovi, Gonzalo Escobar; Cristian Bernardi, Rodrigo Aliendro, Federico Lértora; Alexis Castro; Nicolás Leguizamón y Luis Miguel Rodríguez. DT: Eduardo Domínguez.

Racing: Gastón Gómez; Iván Pillud, Leonardo Sigali, Nery Domínguez, Lucas Orban; Leonel Miranda, Mauricio Martínez, Ignacio Piatti; Tomás Chancalay, Darío Cvitanich y Enzo Copetti. DT: Juan Antonio Pizzi.

Árbitro: Néstor Pitana.

Goles en el segundo tiempo: 13m Rodrigo Aliendro (C), 26m Cristian Bernardi (C), 41m Alexis Castro (C).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Aníbal Moreno por Cvitanich (RC), 18m Nicolás Leguizamon por Rodriguez (C), 19m Matías Rojas por Piatti (RC) y Maximiliano Lovera por Mauricio Martinez (RC), 28m Ignacio Galvan por Neri Dominguez (RC), 34m Santiago Pierotti por Bernardi (C), 37m Juan Caceres por Pillud

(RC), 43m Yeiler Goez por Castro (C).