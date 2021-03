¿Quién es Robert Sánchez, la gran sorpresa de la lista de Luis Enrique?

El portero del Brighton ha entrado en la convocatoria de España como tercer portero. Formado en la cantera del Levante, se marchó a Inglaterra con solo 15 años.

Por: Xavier Mejía 15 de Marzo 2021 · 10:04 hs

La gran temporada que está realizando Robert Sánchez defendiendo la meta del Brighton en Premier League no ha pasado desapercibida para Luis Enrique. El técnico asturiano ha llamado como tercer portero a Robert, que es posiblemente el hombre más desconocido de la convocatoria desvelada este lunes para enfrentarse a Grecia, Georgia y Kosovo en los clasificatorios al Mundial 2022.

Natural de La Palma, municipio cercano a Cartagena, Robert Sánchez (18/11/1997) empezó a jugar en la cantera del equipo de su ciudad. En 2010 llamaría la atención del Levante, que se lo llevó para su fútbol base. En la capital valenciana no duraría mucho, pues con solo 15 años hizo las maletas al Reino Unido para formarse en la cantera del Brighton. "Fui a Brighton a entrenar un par de semanas. Me enseñaron las instalaciones, el club... y la decisión fue instantánea. No sentí vértigo ni miedo, mi sueño siempre fue jugar en Inglaterra", aseguró el guardameta en una entrevista para Marca.

En el sur de Inglaterra fue cedido en dos ocasiones. En 2018 se fue prestado al Forest Green Rovers, el único club vegano del mundo, de League Two. El año siguiente, se marchó al Rochdale de League 1, el tercer escalón del fútbol inglés. Durante esa temporada, estuvo presente bajo palos en el empate por 1-1 ante el Manchester United en Copa de la Liga, donde su equipo acabó cayendo en los penaltis. En la entrevista para Marca, aseguró que valora enormemente lo que aprendió en esas cesiones. "La League One y Two me han hecho mejor. El fútbol español me dio la velocidad, la reacción, las paradas... e Inglaterra me ha ayudado a destacar en los balones aéreos", explicó.

Fue esta temporada cuando se hizo un hueco en los planes de Graham Potter. El portero de Cartagena consiguió arrebatar la titularidad a Matt Ryan, titular en los "seagulls" durante varias temporadas, que tuvo que marcharse al Arsenal en busca de los minutos que le quitó Robert. Desde el pasado mes de diciembre ha jugado todos los minutos posibles en Premier League, habiendo conseguido seis porterías imbatidas en 17 encuentros.

"Bob" Sánchez, como ya le llaman en Inglaterra, puede ser elegible también para Inglaterra debido a su formación ahí desde los 15 años. Sin embargo, la llamada de Luis Enrique para los partidos de clasificación al Mundial 2022 parece dejar claro que el portero de Cartagena jugará con la selección española.