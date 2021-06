¿REY ARTURO AZTECA? La oferta de México que le llegará a Vidal según Zamorano

Arturo Vidal se encuentra en lista de transferibles en Inter (ITA) y busca club donde pueda volver a demostrar todo su talento. ¡Mirá la posibilidad que surgió!

Por: Joaquín Jary 26 de Junio 2021 · 10:20 hs

En plena transmisión por TUDN de Chile vs Paraguay, correspondiente a la Copa América 2020, Iván Zamorano reveló que Arturo Vidal, compatriota chileno, tendrá una oferta por parte de un club de México que el exdelantero conoce bien.

Bam Bam llevó al Rey Arturo al Inter de Milán y ahora colaboraría para que el mediocampista arribe al América de México, club donde Zamorano jugó entre 2000/03.

“Está esperando el llamado el señor Arturo Vidal, que después de esta Copa América seguramente tendrá un par de ofertas y una de ellas va a ser, por supuesto, de nuestro querido América de México”, aseguró Zamorano.

El relator Luis Omar Tapia, luego de la sorpresiva afirmación de la leyenda trasandina, le preguntó si Vidal estaba transferible con el Inter de Milán, a lo que confirmó que sí y que tendría un nuevo destino proximamente. "Yo creo que él también tiene ganas de tomar nuevos desafíos”, sentenció Iván Zamorano.

De todos modos, el actual director deportivo de las Águilas Doradas, Santiago Baños, descartó todo tipo de posibilidad. “No hemos tenido contactos al respecto. No es posible que podamos pagar una transferencia de este tipo. Puede que el Inter no quiera nada, pero aún así sería demasiado caro para nosotros. Vidal no jugará en el Club América la próxima temporada", dijo el directivo.

