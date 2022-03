Rafa Márquez encendió las redes tras la tragedia de Querétaro

El mítico ex jugador mexicano opinó duramente sobre lo sucedido en Querétaro

Por: Alejandro Liporacci 06 de Marzo 2022 · 19:51 hs

Los tristes hechos que ocurrieron durante este sábado por la noche en el estadio de La Corregidora, han atraído distintas opiniones de diferentes y muchas muy duras con respecto a lo sucedido. Uno de ellos fue el ex jugador Rafa Márquez.

El encuentro que tuvo que ser detenido durante el minuto 61', por invasión al campo por aficionados que comenzaron una pelea en las gradas; terminó en una terrible tragedia con varios heridos y fallecidos en un hecho que marca la historia del fútbol mexicano.

Precisamente el 'Kaiser' Rafa Márquez, una leyenda en la Selección Mexicana y en el Atlas, repudió a través de sus redes sociales los hechos ocurridos en México. "Lamentable lo que está sucediendo en Querétaro, vergüenza que este sucediendo en mi país", fue el contundente mensaje que dió el ex futbolista.

Al 'Kaiser' se le unió otro ex futbolista como Zague, y el ex América también dio su opinión: "Indignante, vergonzoso e inhumano ... da mucha tristeza ver lo sucedido en Querétaro. No habrá palabras que puedan explicar ese acto de barbarie. Día negro para el deporte mundial, ni se diga para el fútbol mexicano".

"Quien les dijo que ir al estadio, cantar y enojarse con su equipo por no jugar bien o ganar.

Y que decir contra el rival simplemente por traer playera del contrario. ESOS NO SON AFICIONADOS!!

El fútbol es un deporte para ir a divertirse no para enojarse", exclamó por su parte el ex delantero Jared Borgetti.