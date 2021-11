Rafa Márquez se lanza con todo y dice a quién quiere ver como campeón

El entrenador desea que Atlas se convierta en campeón de la Liga MX

Por: Gerardo Romero 24 de Noviembre 2021 · 20:33 hs

El entrenador mexicano del Alcalá, Rafael Márquez, expresó lo importante que es para él que los Rojinegros del Atlas estén disputando la Liguilla del torneo Apertura 2021 de la Liga MX, resaltando que prefiere ver quedar campeón al club azteca que al FC Barcelona, equipo en el que se catapultó en el viejo continente.

"Es inexplicable, hay un lema que si te lo cuento no sé cómo explicártelo. Será terquedad o que nos gusta sufrir por no ver campeón a nuestro equipo, pero Atlas te atrae, ver la pasión y cómo la gente se desvive por estos colores te hace parte de la historia. Que si prefiero ver al Atlas o al Barcelona como campeón, prefiero al Atlas campeón, soy atlista hasta que me muera", expresó el Káiser en entrevista para TUDN.

Esta campaña podría convertirse en la oportunidad para que el Atlas pueda acabar con su sequía, la cual posee desde 1951. La esperanza entre la fanaticada se da debido a que terminaron en segundo lugar en la tabla de clasificación y accedieron de manera directa a los Cuartos de Final, además de tener la ventaja en caso de empate global con Rayados de Monterrey.

Esta oportunidad ha generado que hasta el propio presidente de Grupo Orlegi, Alejandro Irarragorri, invitara a todos los seguidores de los zorros a "soñar en grande”.

"Todos los grandes logros de la humanidad fueron soñados por alguien, por eso invito a la afición de Atlas a soñar en grande y a que crean en su equipo porque esa magia entre aficionados, directiva y jugadores es un triángulo que genera grandes cosas. Queremos que la frase 'A lo Atlas' tenga un sentido ganador", mencionó el directivo.