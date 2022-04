Ralf Ragnick es el nuevo entrenador de un seleccionado europeo

El actual entrenador del Manchester United ha sido anunciado como entrenador de Austria, a pesar de esto Ragnick seguirá ligado al United como consejero.

Por: Facundo Agudo 29 de Abril 2022 · 13:43 hs

El seleccionado austriaco ha dado una gran sorpresa al contratar como entrenar a Ralf Ragnick, actual entrenador del Manchester United, que a fin de temporada le dejara su lugar a Erik Ten Hag.

A pesar de esto el entrenador alemán, no dejará Old Trafford si no que seguirá ligado al club como consejero, así mismo lo ha confirmado Ralf.

“Comenzaré mi trabajo como seleccionador de Austria a final de temporada, pero seguiré ejerciendo como consejero del Manchester United. Tengo muchas ganas de seguir ayudando a hacer uno de los clubes más grandes al Manchester United de nuevo”, ha indicado Rangnick.

El Manchester United bajo la dirección técnica de Ranginck, no esta teniendo un buen pasar y con el empate de ayer ante el Chelsea su clasificación a la próxima edición de Champions League esta muy comprometida.