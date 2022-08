Ramón Díaz analiza a la Selección Argentina y sus posibilidades

El ex entrenador de las Águilas del América, River Plate, entre otros, habló en exclusiva para FIFA y dejó sus sensaciones en la previa del Mundial de Qatar.

Por: Mauro Palacios 23 de agosto 2022 · 10:47 hs

El Mundial de Qatar 2022 está cada vez más cerca y la expectativa puesta en la Selección Argentina crece con el correr de los días. A tres meses del evento, Ramón Díaz brindó una entrevista para FIFA+ y se mostró muy optimista con la participación de la Albiceleste y Lionel Messi.

El entrenador argentino argumentó las posibilidades de la Selección Argentina. “Argentina está actualmente en plena forma. Tenemos al mejor jugador del mundo, Messi, en su versión más madura, así como varios jugadores con talento que entraron para sustituir a los veteranos que ya no están con el equipo. Como argentinos, somos muy optimistas en cuanto a que podemos llegar hasta la final y ganar el Mundial. Sería una prolongación natural de nuestro triunfo en la Copa América”.

“Scaloni está haciendo un buen trabajo con el equipo. Ha logrado armar un grupo de jugadores bueno y competitivo y crear armonía en el seno de la plantilla. Argentina tiene mucho talento, y Scaloni no necesita ningún consejo mío. Va por el buen camino y, como argentinos, tenemos que respaldarlo y apoyar a la Selección, porque está en su mejor forma en este momento", finalizó al respecto.

Según su lectura, analizó la previa de Argentina y Arabia Saudita en la fase del grupo que comparten junto con México y Polonia. "La mayoría de sus jugadores son de mi club, Al Hilal. Tienen mucha calidad y le van a complicar las cosas a Argentina, pero Argentina tiene al mejor jugador del mundo. Les dije (a mis jugadores) que estaré allí para ver el encuentro. Será un partido interesante".

“Fue una sensación increíble cuando me convocaron para España 1982, sobre todo porque todavía era un joven jugador por entonces. La presión de jugar en el Mundial y representar a tu país es enorme. Resultó muy difícil, pero fui capaz de jugar bien y marcar pese a mi juventud. Todo era cuestión de trabajo en equipo, y eso es lo que te puede llevar lejos. Después de 1982, gracias a mis actuaciones en el campeonato, tuve la oportunidad de jugar en Europa, y fue un recorrido increíble para mí", manifestó Ramón Díaz sobre su experiencia mundialista.

También lamentó no haber estado en México, para el Mundial de 1986, donde lo encontraba en un gran nivel en la Serie A. “Naturalmente, como jugador profesional que trabajó duro toda la temporada y jugó muy bien, quiere ser recompensado con una llamada de la Selección para jugar el Mundial, pero el seleccionador de entonces (Carlos Bilardo) no me vio como una buena opción para aplicar sus tácticas. Y tal vez tenia razón; al final, Argentina ganó el Mundial y todo el equipo jugó bien”.

"Yo jugué junto a Maradona muchas veces. Era un jugador con una habilidad increíble y una calidad de juego muy alta que siempre tenía un impacto positivo en sus compañeros de equipo. Como argentinos, estamos orgullosos de que el fútbol argentino produjese un jugador como Maradona y, por supuesto, es un jugador histórico”.