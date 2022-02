Ramón Morales creyó que iba a morir en esa cancha

El exjugador de Chivas de Guadalajara reveló que sospechó que iba a morir en un partido en especial. Tuvo que salir escondido.

Por: Mauro Palacios 18 de Febrero 2022 · 11:50 hs

Si un partido es recordado por el escándalo que se generó entre profesionales, ese es el de Boca Juniors y Chivas de Guadalajara en la Copa Libertadores 2005 donde los argentinos quedaron fuera y se dio un hecho lamentable con la escupida del técnico Jorge Benítez a Adolfo Bautista. Ese día fue el último partido en Boca de Raúl Cascini, hoy en el Consejo de fútbol Xeneize.

Cuenta Ramón Morales , que salió en ambulancia junto a Alberto Medina, y con la directiva del Guadalajara corriendo para no ser agredida.

“A nosotros nos sacó una ambulancia porque nos íbamos a la Copa Confederaciones, de ahí, casi a la par en la ambulancia, nos dice el de la ambulancia al Venado Medina y a mí: “Denle gracias a dios que somos de River, porque si somos de Boca los matamos”.

Esto lo declaró en el podcast Trasmutando con Amaury Vergara. Ramoncito recordó que aquella noche donde dejaron fuera a Boca de los Cuartos de Final por un global de 4-0, en la ida sacó la gran ventaja el equipo mexicano, donde en el visitante fueron suplentes sus dos líderes como Guillermo Barros Schelotto y Martín Palermo.

“Miedo en el futbol solamente tuve una vez y fue cuando fuimos a Boca, ahí sí creí que nos iban a matar. No del juego, de que nos fueran a matar. Tiraban unas piedras, y le dije al árbitro termínalo, esto es peligro, una piedra a mi portero, no hay garantías, se me acerca el árbitro me dice ‘capi, si lo termino te matan a ti y a mí, así que lo vamos a jugar, al final lo suspendieron. Ahí sí tuve miedo, es la única vez”, añadió Morales.

Vergara se expresó lo vivido también ese día.“En gayola también, 'los vamos a matar’, y nos llovió de todo. Nosotros no sabíamos qué estaba pasando, porque no vimos lo del Bofo, se veía el desmadre, pero no sabíamos el detalle, lo del gargajo nos enteramos hasta que nos metimos al vestidor”.

“Nosotros no vimos cuando dijeron se suspende, yo y los que estábamos ahí, Néstor (De la Torre), Toño Cue, alguien dijo ‘Jorge, vámonos porque se poner rudo esto’. Íbamos en la mitad de la rampa y se escucha que se acaba el partido, sale la gente, nos ubican, era bajar y darle le vuelta a toda La Bombonera. Por eso se echaron a correr mientras les llovía de todo. “'Ahí está el dueño de las Chivas', y a correr. Nos echamos todo el contorno del estadio corriendo porque venían atrás y nos llovieron palos, botellas, pedazos de estadio, de todo”.