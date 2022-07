Raúl Jiménez habló sobre el nivel de la selección de México

La confesión del delantero, donde analizó el presente de la Selección e la cuál es protagonista, en la previa del Mundial de Qatar 2022.

Por: Mauro Palacios 25 de julio 2022 · 16:04 hs

Raúl Jiménez, uno de las figuras y un gran referente del plantel que dirige Gerardo Martino, analizó lo sucedido con el Tri en el último año y le llevó tranquilidad a los aficionados que se encuentran con mucha incertidumbre en la previa del Mundial.

"No sé (por qué no se juega bien), simplemente a veces las cosas no se dan. Son momentos en los que uno tiene que juntarse, estar conscientes de que si las cosas no están saliendo hay que seguir trabajando para que salgan de la mejor manera", admitió para TUDN.

"Hay grandes jugadores, muchos estamos en buenos equipos. Hay que estar conscientes de que no es nada fácil. No trabajamos mucho tiempo juntos, pero el tiempo que lo hagamos tenemos que saber que tiene que ser lo mejor, esforzarnos al máximo para ser el equipo que todos queremos ser".

"Yo creo que sí (volví a ser el de antes de la lesión), y voy por más. Nunca (voy a) conformarme con llegar a un tope y allí estar, siempre ir por más, ir hacia delante buscando nuevos objetivos y nuevas cosas que hacer tanto con el equipo como en lo personal"