Real Madrid "sigue de fiesta" y cae en su visita al Getafe

El Real Madrid empezó el año 2022 con una dura derrota ante el Getafe

Por: Alejandro Liporacci 02 de Enero 2022 · 15:42 hs

La resaca de las fiestas de fin de año aún acompaña al Real Madrid, el equipo de Carlo Ancelotti sufrió en el Coliseum Alfonso Pérez ante el modesto equipo del Getafe. Un tempranero gol de Enes Ünal fue suficiente para que el equipo azulón se llevará la victoria en un partido donde el Madrid nunca demostró por qué es el líder de la liga.

Los dirigidos por Quique Sánchez Flores lograron mantener a raya por 80 minutos y un poco más al conjunto merengue, luego de anotar el gol que a la postre sería el único en el marcador. Con la victoria, el equipo azulón se aleja tres puntos del descenso, mientras que el Madrid a pesar de mantener el liderato puede ver como Sevilla reduce la distancia entre ellos sí este vence en su partido de la jornada 19.

Tras el partido contra los azulones, Ancelotti se vio bastante contrariado en Rueda de Prensa asegurando que su equipo no jugó un buen partido: "No hay mucho que decir de este partido, nos vemos quedado de vacaciones un día más después de navidad (...) No quiero excusas, no hemos jugado bien y hemos perdido".

Caso contrario a las palabras que tuvo el mediocampista brasileño Casemiro sobre la derrota que tuvo su equipo en Getafe: "Esta camiseta nunca te permite perder, pero si se pierde que sea así, luchando hasta el final. Hemos trabajado bien". Palabras contrarias del mediocampista con respecto a su entrenador, y que deja en evidencia lo mal que estuvo el equipo merengue en este encuentro.