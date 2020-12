Real Madrid sorprendió a dos hinchas, el uno en Dubái y el otro en Río de Janeiro (+ Video)

Real Madrid sorprende a dos hinchas uno en Dubai y otro en Rio de Janeiro y los encargados fueron Eden Hazard, Thibaut Courtois, Marco Asensio y Toni Kroos.

Por: Xavier Mejía 27 de Diciembre 2020 · 17:28 hs

Las fiestas navideñas se hacen sentir y de muchas maneras, pero debido a la pandemia son varias las limitaciones, pero gracias a la tecnología, son muchas las cosas que se pueden lograr entre ellas la que logró el Real Madrid, donde Naved y Jandro, hinchas del club merengue, recibieron la sorpresa de sus vidas.

Real Madrid

La pandemia del Coronavirus, ha hecho cambiar el mundo y entre ellos los planes de estos hinchas que pretendían viajar a España, Naved desde Dubai y Jandro desde Rio de Janeiro a ver a su equipo a los cuales son fieles seguidores, pero un sueño que no se pudo hacer realidad.

La línea aérea Emirates, decidió darle a esta historia un final feliz, donde cumplirán el sueño de los hinchas e invitándolos a tierras españolas y presenciar algún encuentro del club blanco, los responsables de dar la noticia a Naved fueron Marco Asensio y Thibaut Courtois, mientras que a Jandro se lo dijeron Toni Kroos y Eden Hazard.

Se trato de un gran momento lleno de emoción, el emiratí Naved no pudo contener sus lágrimas y expresó: “Te tengo que decir, Courtois... cuando aprendía español, yo siempre te escuchaba a ti, tus ruedas de prensa. Me motivabas mucho con tu español... y hoy estoy hablando con vosotros. ¡Es lo mejor que he vivido en mi vida!”.

En el plano deportivo, el Real Madrid se Medirá este miércoles con Elche, en lo que es la jornada 16 de LaLiga. Donde el club merengue buscará su sexta victoria consecutiva y de este modo continuar en la pelea por la cima.