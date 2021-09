¡Regresó el 'Batipipe'! Locura total en la vuelta de CR7

Si un día estaba marcado en el calendario era este sábado con el debut de Cristiano Ronaldo nuevamente con el Manchester, y las redes sociales explotaron en su regreso.

Cristiano Ronaldo vivió este sábado nuevamente un debut con el Manchester United, en un día que generó expectativa no solo en Old Trafford y la Premier League, sino del rededor de todo el mundo, y el mismo no decepcionó.

El portugués era la gran atracción que tenía el público, al volver a ver a su ídolo luego de 12 años con paso en el Real Madrid y la Juventus, y lo hizo siendo héroe al marcar un doblete.

Con goles al 45+2' y al 62', Ronaldo encaminó la goleada del United que fue de menos a más, contra el Newcastle de Miguel Almirón. el portugués cumplió con las expectativas al jugar los 90 minutos y ser importante en los momentos difíciles que tuvieron los 'Diablos Rojos'.

Tras su actuación en su regreso al 'Teatro de los Sueños', las redes sociales explotaron ante la actuación del delantero portugués y lo llenaron de elogios hasta más no poder.