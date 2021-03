Reinier Jesús se confiesa: "Haaland me ayuda mucho"

Pese a la exigente competencia en la línea de tres cuartos del Dortmund (Sancho, Brandt, Reus, Hazard), Reinier no se rinde. "Me preparo día a día, entreno y entreno para dar lo mejor en el campo"

Por: Diario AS 02 de Marzo 2021 · 16:37 hs

El técnico interino del Borussia Dortmund, Edin Terzic, venía avisando que el brasileño Reinier Jesús comenzaba a reclamar más minutos con su 'buen hacer' en los entrenamientos. Poco a poco, ha ido cumpliendo con su 'promesa'. Le ha dado minutos en la derrota contra el Friburgo (1-2) y en las victorias ante el Schalke (4-0) y Arminia Bielefeld (3-0).

En esta última, el futbolista cedido por el Real Madrid los aprovechó con creces. Sustituyó a Reus en el 80' y apenas 24 segundos después anotó su primer gol de la temporada. Haaland lanzó la contra y, tras recibir de Sancho, el noruego sirvió en bandeja el tanto a un Reinier que sólo tuvo que empujar el balón a placer.

"Reinier y Haalandinho", tuiteó el 'BVB', adjuntando una foto de Haaland con una camiseta de Flamengo, exequipo de Reinier. Mientras, en redes sociales disfrazaron' al brasileño, de 19 años, de 'Cristo Redentor'. "Gran victoria. Seguimos trabajando más y más. Gracias, mi 'hermano' Haaland", escribió el 'canarinho'.

Reinier considera a Haaland su 'hermano' en el Dortmund

Reinier, a través de unas declaraciones divulgadas por su asesoría de prensa, quiso expresar su alegría por su primer gol. "Este tanto me da más confianza. Estaba trabajando para ello desde hace mucho tiempo. Ahora debo seguir rindiendo a buen nivel en los entrenamientos para conseguir más".

Pese a la exigente competencia existente en la línea de tres cuartos del Dortmund (Sancho, Brandt, Reus, Hazard o Reyna), Reinier no se rinde. "Me preparo día a día, entreno y entreno, para dar lo mejor en el campo. Estoy en el camino correcto. Cada día que pasa me siento más adaptado. El gol vino en el momento exacto y espero tener más oportunidades para marcar y ayudar al Dortmund".

En el gol tuvo un papel esencial su 'hermano' Haaland, como Reinier le apodó. El noruego, pretendido por el Madrid, está siendo clave en su adaptación: "Haaland es un jugador decisivo, puede resolver un partido en cualquier momento. Además de ser un crack, es también una gran persona que me ayuda mucho en mi aclimatación".