Respira 'Tata' Martino: uno de los candidatos a sustituirle se retira

Uno de los "candidatos" a sustituir a Gerardo Martino en México decidió borrar su nombre de la lista

Por: Alejandro Liporacci 02 de Abril 2022 · 20:32 hs

La Selección Mexicana consiguió el ansiado boleto directo para el Mundial de Qatar luego de haber culminado segundo en la clasificación del octogonal final de la Concacaf, aunque el camino fue complicado, los de Tata Martino encontraron la manera de ganar los encuentros que le terminaron dando el cupo.

A pesar de escribir su nombre de manera directa para la próxima Copa del Mundo, el técnico argentino ha sido muy criticado por parte de la afición mexicana que ha pedido su cambio de cara a la competición. Uno de los "candidatos" a sustituirle es el técnico de Tigres, Miguel Herrera, pero el mexicano asegura rueda de prensa que no piensa en el 'Tri'.

“Es la última vez que hablaré del tema, no volveré a tratar el tema de Selección Mexicana, porque no me incumbe y no me candidateo en ningún momento. Estoy muy contento en Tigres, mi familia está feliz en Tigres", aseguró 'El Piojo'.

“Me da muchísimo gusto porque soy mexicano, la clasificación de México. Empataron en el primer lugar, se hablaba de una mala eliminatoria y no es cierto, se ha hecho un buen trabajo", continuó.

“Felicitar a los muchachos que participaron en el proceso por este logro tan importante, que es clasificar a México. Le deseo el éxito del mundo, trataré de ser un aficionado más”, añadió Herrera en conferencia de prensa.