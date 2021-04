Restructuración en Necaxa será inminente debido a la llegada de nuevos inversionistas

Santiago San Román, Director Deportivo de Necaxa, aseguró que la inversión dará estabilidad al equipo e impedirá que deban deshacerse de jugadores para sobrevivir. Además, indicó que: No nos “vamos a volver locos” con los fichajes a pesar de la inversión extranjera.

Por: Xavier Mejía 22 de Abril 2021 · 09:44 hs

Necaxahace días atrás hizo oficial que inversionistas estadounidenses se asociaron con los dueños del club para hacerse de un porcentaje del conjunto, debido a esto el DirectorDeportivo de la institución Santiago San Román, indicó que esto no significa que van a “volverse locos” gastando dinero demás, aunque sí enfatizó que se fichará a jugadores de nivel importante para reforzar la plantilla.

San Román: No nos “vamos a volver locos” con los fichajes a pesar de la inversión extranjera.

“Desde la parte deportiva, trazamos traer jugadores de un perfil diferente, para una columna vertebral importante. Llevamos mucho tiempo trabajando en esta alianza histórica para Necaxa y el futbol mexicano; ojalá se concreten los detalles para consolidarse. Auguramos un buen futuro cercano para el club. Pero hay que decirlo, sin duda vamos a armar un plantel competitivo, vendrán mejores cosas, pero no nos vamos a volver locos ni gastar dinero que no tenemos”, explicó el Director Deportivo.

“Nos dará estabilidad. De repente te veías obligado a vender un jugador para subsistir, hoy podremos analizarlo con más calma. Por supuesto tendremos una exposición a nivel mundial diferente, en Estados Unidos, en Europa. La experiencia que nos puedan aportar en temas financieros. Ojalá salga todo bien para Necaxa”, agregó SanRomán.

El resto de dueños de la LigaMX ven a la distancia lo que sucederá con Necaxa y esperan para conocer si en el futuro pueden venir más negociaciones como esta para clubes mexicanos. Santiago San Román, quien además de haber jugado en LigaMX y AscensoMX, fue Presidente de Alebrijes de Oaxaca, el futbol mexicano está en una gran posición estructural para ser atractivo para inversionistas extranjeros.

“Considero que es muy atractivo. Los cambios del reglamento no han ayudado en estas situaciones, pero considero que la LigaMX es de las mejores del mundo, en estructura y procesos a nivel de las de élite. Vas a Sudamérica y estamos mucho más avanzados. No hay que descartar al vecino del norte, la potencia uno en el mundo. Eso hace que se vislumbren planes a futuro entre México y EstadosUnidos”.

Santiago quiso dejarle claro a la afición de Necaxa que no existen posibilidades de que los Rayos vayan a cambiar de nombre, sede, colores, uniforme o tradiciones, solamente por esta inversión extranjera que está por concretarse.

Los fondos servirán para reestructurar al equipo en estos duros momentos que se viven debido a la pandemia

“Muchas veces hay notas donde buscan desinformar. Desde el comunicado viene claro que el nombre no está en riesgo, la sede, la historia no están en riesgo. Todo sigue igual. No podemos controlar los rumores, meses atrás se decía que se vendía a RedBull y es completamente falso. Es donde de alguna manera molesta porque genera inestabilidad para nuestra afición”, sentenció.

Por ahora, Necaxa trabaja en la reestructura del equipo para el próximo torneo, pues con 11 puntos, a falta de dos partidos por disputar ante Tijuana y Atlas y siendo últimos de la tabla, saben que el TorneoClausuraGuardianes2021 se terminó para ellos.