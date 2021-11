Reunión cumbre entre Barcelona y un ex jugador del club

Un ex jugador del Barcelona podría estar a un paso del volver al club blaugrana.

Por: Facundo Agudo 10 de Noviembre 2021 · 13:46 hs

Dani Alves, podría estar a punto de regresar al Barcelona, según se cuenta el lateral derecho ha fijado una reunión con la directiva del Barcelona para negociar su regreso, desde el club lo ven con buenos ojos ya que consideran que el lateral derecho es una de las zonas a reforzar, debido a la poca jerarquía que hay en la plantilla.

El único lateral derecho puro del Barcelona actualmente es Sergiño Dest. Oscar Mingueza esta jugando como lateral, pero no deja de ser un marcador central devenido a lateral lo cual genera incomodidad en el jugador y no demuestra todo su potencial, la otra alternativa es Sergi Roberto, lleva años jugando de cuatro, pero sus últimos rendimientos en el campo de juego no han dejado buenas sensaciones.

Por este motivo el club quiere fichar un lateral derecho con experiencia y que mejor que Dani Alves, jugador con pasado ganador en el club y uno de los mejores en ese puesto, debido a esto la propuesta de que Dani Alves regrese al club seduce y mucho a Joan Laporta, no solo por que seria un refuerzo para esa zona del campo si no que llegaría gratis, ya que ahora se encuentra como jugador libre tras rescindir su contrato con el San Paulo.

Desde el Barcelona le enviaran una propuesta al lateral brasilero, que se dice en principio aceptaría cualquier sueldo con tal de volver a vestir la camiseta del club culé.