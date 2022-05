Ricardo Cadena no se la juega en el clásico Tapatío

El clásico esperado, las Chivas de Guadalajara y Atlas se verán las caras en los cuartos de final del Clausura 2022.

Por: Mauro Palacios 09 de mayo 2022 · 09:43 hs

Suena muy interesante el duelo que sostendrán, Atlas, actual campeón y Chivas, uno de los equipos que viene con una racha terrible. El técnico de las Chivas, Ricardo Cadena, no ve un amplio favorito.

“Favorito, no sé si los medios, la afición o alguien lo pueda hacer favorito, para mí es tener una Serie contra un adversario con mucha humildad, trabajaremos nuestro compromiso y buscaremos superarlos, ellos pensarán en nosotros, porque quieren llevarse la Serie, nosotros trabajamos siempre para entregar los mejores resultados y el mejor resultado en una instancia cómo ésta es ganar, tenemos 180 minutos y vamos por los primeros 90”.

Con este entrenador, Chivas de Guadalajara viene con un camino perfecto, no conoce otro resultado más que el triunfo en los cinco partidos que ha dirigido, y se metió en el sexto puesto. Cadena sabe lo que es jugar el Clásico Tapatío, ahora dirigirá su primero en Liga MX.

“Tienes razón, me tocaron vivir; de hecho, mi debut en Primera División es en un Clásico, sé lo que se vive, lo que se siente y lo que es disputar esa clase de cotejos. Buscaremos superar, no nos mentalizamos que pudiera ser uno (América) u otro (Atlas), sabíamos las opciones, pero nos enfocamos en Pumas. Después, si era el América o Atlas, la verdad teníamos que trabajar la Serie, atendiendo como corresponde cada equipo, dándoles su importancia y buscando superarles”. “Iremos paso a paso, ahorita solamente me interesa pensar en nuestra Serie contra Atlas”.