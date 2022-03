Ricardo Ferretti preocupa a la afición de Juárez con este mensaje

El estratega aseguró que el equipo no ha alcanzado el equilibrio entre ataque y defensa

Por: Gerardo Romero 13 de Marzo 2022 · 16:05 hs

El FC Juárez se encuentra atravesando una fuerte racha negativa al perder su sexto partido en fila, lo que lo mantiene en el puesto número 18 de la tabla de porcentajes a cuatro puntos de distancia de Tijuana, situación que mantiene a la directiva y al cuerpo técnico en un predicamento.

Ante este hecho, el director técnico del equipo, Ricardo Ferretti, admitió que el club se encuentra cerca de entrar en un punto "de no retorno", esto debido a que no han logrado alcanzar el rendimiento esperado al inicio del torneo Clausura 2022 de la Liga MX.

Luego de la derrota 2-1 ante Rojinegros en el Olímpico Benito Juárez, el estratega reconoció lo difícil que ha sido que su equipo engrane todas sus piezas, especialmente por la ausencia de jugadores importantes y por la falta de confianza dentro de la plantilla.

"Yo creo que estamos cerca si seguimos teniendo estas actuaciones, porque para no pagar tienes que cosechar puntos y nosotros no lo hemos logrado. Mientras siga esta situación la posibilidad es muy grande, aunque los otros equipos tampoco se han alejado, están ahí, estamos muy cerca, pero solo podemos pensar en no tener que pagar esto sacando puntos y no lo hemos logrado", expresó.

Asimismo, Ferretti sostuvo que parte de este problema es su culpa, por lo que se encuentra un poco inquieto al no poder conseguir los resultados esperados por la directiva de Juárez.

"Para poder sacar puntos en primer lugar se tiene que jugar bien, nosotros no hemos logrado este equilibrio, las problemáticas son realidad, los jugadores de más peso ofensivo de nosotros no se les puede tomar en cuenta como Darío Lezcano, el Toro Gabriel Fernández y Diego Rolán, que son tres jugadores que estando para actuar nos pueden dar un peso específico en la producción de goles", detalló.