Ricardo Peláez estremece a Chivas con el nuevo fichaje para el Apertura 2022

El director deportivo del Rebaño aspira en fichar al atacante azteca

Por: Gerardo Romero 29 de junio 2022 · 16:30 hs

Las Chivas Rayadas de Guadalajara se encuentran en un arduo proceso para reforzar sus filas de cara a lo que será el torneo Apertura 2022 de la Liga MX, debido a que siguen en la búsqueda de nuevas figuras que les permitan levantar nuevamente el título de campeón.

Uno de estos es el delantero mexicano Orbelín Pineda, quien actualmente forma parte del Celta de Vigo de La Liga de España, así lo dio a conocer el director deportivo del Rebaño Sagrado, Ricardo Peláez.

En entrevista para Marca Claro, Peláez detalló que mantuvo una conversación con el otrora jugador de la Máquina de Cruz Azul para intentar convencerlo de regresar a territorio azteca. Sin embargo, no ofreció una respuesta concreta por su deseo de permanecer en Europa.

Pineda resaltó que su deseo es mantenerse en España y así intentar mejorar el desempeño que tuvo para la próxima temporada, especialmente por lo complicado que fue para él lograr salir de México y amoldarse al estilo de juego del viejo continente.

Peláez dijo que esta podría convertirse en una gran oportunidad para Pineda, debido a que tendrá la posibilidad de ganarse la titularidad y así disputar un cupo para formar parte de la Selección Mexicana que participará en el Mundial de Qatar 2022.

“Yo creo que él se quiere quedar, según me lo manifestó. Me dijo 'me costó mucho trabajo dar ese salto, saltar el charco y no me quiero regresar así nada más, quiero intentarlo lo más posible'. Es muy válido, lo respeto pero también él sabe de las posibilidades que tiene acá previo a un torneo mundialista", dijo Peláez.