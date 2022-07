¿Riquelme cesará a Sebastián Battaglia como entrenador de Boca?

Luego de la terrible eliminación en los octavos de final de la Copa Libertadores, como local ante un Corinthians debilitado, el entrenador fue muy duro en conferencia de prensa y no gustó en el consejo de fútbol.

Por: Mauro Palacios 06 de julio 2022 · 13:58 hs

El título de la Copa Liga Profesional y un puñado de buenos resultados sirvieron para esconder bajo la alfombra del predio de Ezeiza las grandes diferencias entre Sebastián Battaglia y el Consejo de Fútbol, con Juan Román Riquelme a la cabeza. Pero la interna estalló otra vez luego de las explosivas declaraciones del entrenador en su última conferencia.

"Hay cuestiones que uno plantea y a partir de ahí se deberían resolver y no se resolvieron. Se han ido muchachos importantes, pero son situaciones que no las manejo yo".

Battaglia sobre los refuerzos tras la eliminación de Boca frente a Corinthians por Copa Libertadores

El último jugador en decir adiós fue Eduardo Salvio, considerado una pieza importante para Sebastian Battaglia, el cuál tuvo que armar las valijas con destino a Pumas de México.

"Tuvimos la oportunidad de pedir, de mejorar en cuanto al recambio. No fue así y hay que tratar de hacer lo mejor con el plantel que se tiene", se descargó el ex mediocampista y expuso, sin pelos en la lengua, al Consejo de Fútbol, que no tomó bien sus dichos. Varios directivos consideraron que no era el momento ni la forma de expresarse, y menos después de sufrir semejante golpe deportivo y ante la prensa.

Sebastian Battaglia plantó bandera y repartió culpas. Sabe que su queja pública puede ponerle un punto final anticipado a su ciclo, irregular, marcado por los cortocircuitos con Román y compañía.

Su contrato finaliza el 31 de diciembre de este año, pero nadie en Boca se anima a garantizar que lo cumplirá hasta el último día. Muchos piensan que en este club, y con esta actualidad, diciembre es una eternidad.

Apuntan los cañones al clásico con San Lorenzo y se espera que alguien de la dirigencia hable con el entrenador en el día de mañana. Aunque por ahora son solo rumores, lo único claro es que Sebastian Battaglia, ya no se deja pegado por nadie y no se quedará callado.