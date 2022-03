Riquelme confirmó quién pidió utilizar la camiseta amarilla

El vicepresidente de Boca Juniors le entregó la responsabilidad a sus jugadores y también expresó que no se sienten inferiores a nadie.

Siguen los festejos, luego del triunfo 1-0 en el Superclásico, el mundo Boca está felíz, así lo demostró Juan Román Riquelme, quien expresó su alegría en una charla con TyC Sports.

Además explicó, sacándose toda responsabilidad de encima, por qué el Xeneize saltó al campo de juego del Estadio Monumental con su camiseta amarilla y no con la histórica azul y oro.

“La camiseta se tiene que usar varios partidos. Se jugó contra Estudiantes de La Plata, que fue el día que se usó por primera vez, y los jugadores pidieron volver a jugar con la amarilla. Nosotros no tenemos ningún problema de que sea así. Si los jugadores lo pidieron y era de visitante, no nos causaba ningún problema. No fue más que eso”.

“Después es un juego. Sé que se habló muchísimo de esto. A veces toca ganar, a veces no. No es porque te pongas una camiseta u otra. Eso no tiene mucho sentido”.

Y se mantuvo al margen de la elección de la camiseta. “Entiendo que es lo que se tiene que hablar toda la semana, pero los jugadores le pidieron al entrenador jugar con esa camiseta y es por eso que lo hicieron. Nosotros no tenemos mucho que ver con ese tema”.