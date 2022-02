¡Rompe el silencia! Madre de Emiliano Sala cuenta todo de la muerte del jugador

Mercedes Carina Taffarel aseguró que a su hijo “le fallaron”

Por: Gerardo Romero 03 de Febrero 2022 · 19:07 hs

Han pasado tres años de la lamentable muerte del futbolista Emiliano Sala, y tras este tiempo su madre, Mercedes Carina Taffarel, decidió contar toda la verdad sobre el suceso a pocos días para el juicio final, asegurando que a su hijo le fallaron.

Estas declaraciones las realizó la señora Mercedes a El Litoral, donde recordó el trágico vuelo de Nantes a Cardiff donde su hijo perdió la vida, el cual todavía mantiene muchas dudas sobre la verdadera razón de la falla en el aire.

La avioneta se estrelló en el Canal de la Mancha y el cuerpo de Sala fue encontrado días después 67 metros bajo el mar, al norte de la Isla de Guernsey, mientras que el piloto de la aeronave, David Ibbotson, nunca fue encontrado, un hecho que conmocionó al mundo del fútbol.

“Llega la parte final del juicio y quiero que se haga justicia, que el mundo sepa la verdad… Emiliano era un muchacho bueno, que creía en las personas… ¡A Emiliano le fallaron!”, dijo la madre del jugador.

“A mi hijo no me lo devuelve nadie, pero quiero que paguen los que organizaron ese viaje, inclusive el responsable de la avioneta… Ese avión no estaba en condiciones y el piloto que nunca apareció y no sabemos nada… ¡Es extraño porque se lo buscaba a los dos y la familia del piloto nunca se comunicó conmigo!”, agregó la señora Mercedes.

Asimismo, la madre del jugador sostuvo que Emiliano no contrató el avión, resaltando que alguien se lo puso y él lo tomó.

“Emiliano no lo contrató, se lo contrataron. Yo desconfío y sólo quiero que se haga justicia. Cuando estaba en el aeropuerto… Me dijo: “Mamá, en dos horas llego a Inglaterra y te vuelvo a llamar”… Y la llamada nunca llegó… Lo primero que pensé es que estaba muy cansado y se había dormido”. “Él confiaba en la gente, no dudó en ningún momento… Lo único que me dijo fue: ‘Mamá, me consiguieron un vuelo privado’. Y yo le pregunté cuánto le iba a salir. Y una persona le dijo que ‘se lo pagaba con los goles’”, concluyó.