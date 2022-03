Ronald Koeman finalmente habló y destrozó al Barcelona

El entrenador neerlandés rompió el silencio declaró con todo ante el Barcelona

Por: Alejandro Liporacci 03 de Marzo 2022 · 15:18 hs

El entrenador neerlandés Ronald Koeman decidió hablar este jueves en una entrevista a medios de su país, y en la misma recordó su salida del FC Barcelona, dejando en una mala posición a la directiva del club encabezada por Joan Laporta.

El ex entrenador culé acusó a la directiva azulgrana de no darle el suficiente apoyo a él como sí lo han hecho con el actual técnico Xavi Hernández, así como criticó la venta de Messi por el club y la calidad de los fichajes que ha realizado el equipo en el último mercado.

“El presidente anterior, Bartomeu, me ofreció un contrato de un año porque al año siguiente se elegiría a un nuevo presidente. Me negué, no me iba a ir de la selección de Países Bajos por un compromiso tan incierto y tan corto, así que me ofrecieron dos años, pero Laporta quiso deshacerse de mí de todos modos, porque él no fue quien me nombró”, indicó Koeman.

“No me dieron el tiempo que le dieron al nuevo entrenador, Xavi. Todavía lo encuentro doloroso. Estaba lidiando con muchas lesiones, pero ahora Pedri vuelve a estar en forma, Dembélé... Se puede ver todo (...) Simplemente no era el técnico de Laporta, tuve ese sentimiento desde la primera vez que hablé con él, después de que ganase las elecciones. No hicimos 'click', no tenía el apoyo necesario desde arriba", agregó el entrenador.

Acerca de la polémica salida de Lionel Messi del plantel, indicó: “Fue ante la insistencia de la dirección del club por lo que accedí a la salida de algunos jugadores, para poner las finanzas en orden. Pero cuando luego ves que fichan a alguien por 55 millones (Ferran Torres) poco después de dejar ir a Messi... Entonces te preguntas si no habrá más. ¿Por qué se tuvo que ir Messi?”.