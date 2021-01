Ronald Koeman no pudo ocultar sus críticas hacia los jugadores que visten la camiseta azulgrana

El entrenador del Barcelona el holandés Ronald Koeman, se mostró muy crítico contra sus jugadores, en la previa del encuentro frente al Elche, por la vigésima jornada de LaLiga.

Por: Xavier Mejía 23 de Enero 2021 · 14:46 hs

En la rueda de prensa Koeman insistió en lo ajustado del calendario "Sabemos que tenemos un calendario apretado con muchos partidos y hemos tenido tres partidos seguidos con prórroga. Hemos tenido muchos viajes y menos mal que jugamos por la tarde. Pondremos un equipo con chispa y con mentalidad fuerte para intentar ganar el partido".

Ronald Koeman

Sobre el posible regreso de Sergiño Dest al once titular, Koeman comentó: "Ha jugado muchos partidos y es su primera temporada. Es un jugador muy joven y es complicado. Estuvo lesionado y parece que está recuperado. Tenemos que decidir si puede jugar de inicio. Espero que pueda coger otra vez el ritmo de los partidos".

El punto más crítico de la rueda de prensa, fue cuando tuvo que conversar sobre el mal desempeño de sus jugadores al momento de estar desde el punto penal: "Si analizas el tema de los penaltis, hemos tirado 12 y hemos fallado siete. Son muchos, es demasiado".

Asimismo agregó: "Sabemos que el número uno es Leo, pero si no está Leo necesitamos a otra gente que tire los penaltis. En los últimos días hemos tirado penaltis, porque es un trabajo que se puede mejorar y entrenar. Lo más importante es no dudar. Hay que hacer algo, porque no se puede aceptar".

Además indicó que en la previa del encuentro, se decidirá quién lanzara el próximo penalti, de llegarse a dar el caso, aun dijo al final: "decisión final siempre está en manos" del capitán.

Otro momento duro fue cuando se le consulto por el rendimiento de Luis Suárez en el Atlético de Madrid, limitando solo a contestar: "No me gusta contestar, solo me preguntan esto cuándo marca. Es un gran jugador, pero es la decisión que tomamos en el club y ya está".

Koeman busco resaltar ante los medios no solo lo negativo sino también lo positivo del equipo: "Yo no voy a mentir, opino lo que veo y analizo los partidos. Si digo cosas positivas no lo ponéis. La actitud del equipo fue un diez el otro día. Ojalá pongáis esto. Para ser un jugador del Barça hay que exigir, hago críticas desde el respeto".

Ronald Koeman

Para finalizar el Koeman busco resaltar los logros del equipo sobre todo de visitante comentó "Nunca lo he vivido. Es una cifra brutal. Ocho partidos son una locura. Tenemos una nota alta en el mes de enero. Quitando el resultado final de la Supercopa, el resto de partidos los hemos ganado. Elequipo ha cumplido y ha demostrado ser fuerte".