Ronaldinho manda emotivo mensaje tras lo ocurrido en Querétaro

El jugador brasileño lamentó la violencia vivida por parte de los fanáticos

Por: Gerardo Romero 16 de Marzo 2022 · 18:40 hs

La leyenda del fútbol brasileño, Ronaldinho, tuvo un interesante paso por los Gallos Blancos de Querétaro de la Liga MX, por lo que el astro lamentó y condenó lo vivido en el estadio La Corregidora el pasado 5 de marzo, cuando los hechos de violencia entre los fanáticos dejaron más de una veintena de personas heridas.

Estas declaraciones las realizó durante la celebración para el Salón de la Fama en Pachuca, donde el ganador del Balón de Oro pidió que este tipo de actos no vuelvan a ocurrir en el fútbol mexicano.

"He visto lo que pasó en Querétaro, difícil creer lo que pasó ahí, les mando un fuerte abrazo a los de Querétaro, un abrazo a todas las amistades que tengo ahí, espero que tengan una vida normal de nuevo, que el futbol vuelva a la normalidad. Infelizmente pasó, un abrazo a todos y ojalá nunca más vuelva a pasar", expresó Ronaldinho.

El carioca recordó tras su regreso a suelo azteca los momentos que vivió en la Liga MX, uno de ellos fue aquel partido ante América en el que Gallos goleó 4-0 a las Águilas con un doblete suyo

"En México he tenido buenos, un momento que no olvido es cuando venimos a jugar contra el América, tuve la suerte de hacer dos goles, las cosas salieron bien y son cosas que guardo con mucho cariño. Ahora es un momento muy especial, estar con tanta gente del medio del futbol, es un gran premio, es una gran emoción participar en un momento así", dijo.

Para finalizar, el nacido en Porto Alegra resaltó que el ser futbolista le ha permitido tener grandes satisfacciones en la vida, algo que se vio reflejado en este nuevo reconocimiento en México.

"Tuve la suerte de hacer las cosas bien, que era jugar al fútbol, no tenía cómo no estar contento. Tuve la suerte que a muchos les gustaba el estilo de juego, hasta ahora, por donde paso me tratan con mucho cariño. El fútbol es así, no pasa por buen momento y la gente presiona, pero creo que vuelve a conquistar títulos y vuelve a ser el número uno del mundo, que para mí nunca ha dejado de serlo", concluyó Ronaldinho.