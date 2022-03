Ronaldinho sorprende con este mensaje sobre los futbolistas mexicanos

El carioca asegura que los aztecas no necesitan salir de su torneo local

Por: Gerardo Romero 23 de Marzo 2022 · 19:20 hs

El histórico futbolista brasileño, Ronaldinho, sorprendió a la fanaticada mexicana al revelar una situación que se vive en el balompié azteca y que no ha permitido una mayor presencia de jugadores en el extranjero como muchos quisieran.

Lo que sucede es que el carioca afirmó que el futbolista mexicano no sale al extranjero por que está cómodo con las condiciones que tiene en su país, algo totalmente vivido por los brasileños, quienes emigran a otras ligar por la necesidad.

“Los jugadores mexicanos tienen una buena condición en México, no necesitan salir. Nosotros los brasileños salimos por necesidad, si tuviéramos la posibilidad de tener una vida buena en Brasil, te juro que ningún brasileño saldría de Brasil”, expresó en entrevista con el programa Ahora o Nunca de ESPN.

Durante la entrevista también recordó su época con los Gallos Blancos de Querétaro, equipo con el que aseguró tener buenos recuerdos.

“En Querétaro me gustó todo. Tengo muchos amigos ahí, la afición es como en Brasil, loca por el futbol, me sentí mucho en casa. Pasé momentos lindos y desgraciadamente Querétaro no pasa buenos momentos, pero en mi tiempo todo fue excelente, hubo buenos tiempos”, reconoció el brasileño.

"Hoy en día disfruto mucho más, porque cuando estás ahí en la euforia del partido, tu no vives todo eso, hoy mirando las imágenes me emociona mucho más, Bernabéu o Azteca, no hay (estadios) más grandes en el futbol, y yo he tenido las posibilidad de pasar por los dos estadios y es algo que voy a contar a mis nietos", sentenció.