Ronaldinho sorprendido por la decisión de Lionel Messi

Ronaldinho habló sobre la llegada de Lionel Messi al Paris Saint Germain, le puso el pecho e hizo un gran respaldo y elogió a uno de los nominados al Balón de Oro.

Por: Mauro Palacios 22 de Octubre 2021 · 11:27 hs

En diálogo con Le Parisien, Ronaldinho hizo mención al argentino, luego de que ambos se reencuentren en un abrazo sobre el césped del Parque de los Príncipes, a minutos del partido entre PSG - Leipzig por la Champions League.

“Estoy muy feliz de verle en el club en el que yo comencé en Europa. Es algo que no pensé en mi vida. Estaba seguro de que terminaría su carrera en el Barcelona. Nunca pensé verle con otra camiseta. Y, para mí, fue una sorpresa. Como me gusta el PSG, fue una sorpresa".

Lejos de las canchas, el embajador del Barcelona mantiene su relación intacta con Lionel Messi, quienes comenzaron a conocerse cuando el 10 empezó a trabajar con el plantel profesional del conjunto español.

“Cuando llegué a Barcelona ya se hablaba de un joven fantástico. Y, después, cuando entrenamos juntos, vi su calidad. En cada partido y en cada entrenamiento vimos que era diferente. Fue un placer verle hacerlo. Se convirtió en un verdadero amigo para mí”.

El París Saint-Germain tiene un tridente de temer con Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar, pero el brasileño es foco de críticas en diferentes ocasiones con la selección de Brasil y a él se refirió Ronaldinho, quien lo respaldó de las críticas y pidió que no los comparen, además de referirse a la entrega del Balón de Oro, premio que tiene nominados a los tres futbolistas.

“No me gustan las comparaciones. Cada uno tiene su propio momento. Todos hemos pasado por momentos complicados. Pero creo que todos en Brasil saben que es el mejor jugador ahora mismo. Solo que, cuando las cosas no van bien, es más difícil para él. Porque él es el más grande. Cuando las cosas no van bien, hay mucha más presión sobre él”, declaró el ganador de la Copa América 1999, el Mundial 2002 y la Copa Confederaciones 2005 con Brasil.

En otro orden, el ganador del Balón de Oro en 2005 se refirió a la entrega de este año que ya tiene los 30 nominados al premio de mejor jugador del año, evitó arriesgar un ganador y halagó al campeón del mundo con Francia. “Creo que algún día Mbappé será Balón de Oro. Es muy joven, pero ya tiene una gran carrera. No tengo un favorito para este año”.