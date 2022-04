Ronaldo Nazario lanzó sorpresivo mensaje a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

El mítico delantero brasileño hablo duramente de la generación del portugués y argentino

Por: Alejandro Liporacci 17 de Abril 2022 · 20:28 hs

En una reciente entrevista concedida a medios ingleses el ex delantero brasileño Ronaldo Nazario tuvo unas polémicas palabras para la generación actual de futbolistas no se encuentra a la altura que debería estar.

Está dura afirmación del mítico ex delantero la dió con relación al considerar que el nivel de juego y excelencia que tienen Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, ha sido muy superior al del resto de los jugadores.

Ante ello 'O Fenómeno' aseguró que su generación estaba en un mejor nivel futbolístico que la actual, debido a que todos los jugadores eran muy buenos. Además señaló que el Balón de Oro se volvió muestra de ello al ganarlo sólo el portugués o el argentino durante un largo trayecto de tiempo, en el que también fue ganador Luka Modric.

"Si a mí me preguntan qué generación elegir, digo la nuestra, pero sin ninguna duda. Éramos realmente muchos y muy buenos. Hoy no es que no sean buenos, Cristiano y Messi lo son, Neymar también, pero faltan los demás, no han llegado a su nivel", expresó el dos veces campeón del mundo con Brasil.

Cristiano Ronaldo y Messi han demostrado una regularidad impresionante en los últimos 15 años y han sido una constante a nivel de clubes y selecciones, que han sido considerados como parte de los mejores de la historia.