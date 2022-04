Ronaldo sorprende con dura crítica a los futbolistas de esta generación

El icónico jugador brasileño asegura que en su época eran mejores

Por: Gerardo Romero 17 de Abril 2022 · 16:30 hs

El histórico futbolista brasileño Luiz Nazario de Lima, mejor conocido como Ronaldo, sorprendió a todos los fanáticos del fútbol al señalar que su generación fue mejor que la que han protagonizado Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, debido a que más nadie comparte la élite del deporte con ellos.

En declaraciones para para Sky Sport Italia sostuvo que esto ocurrió distinto en su época, donde aseguró que había muchos futbolistas con su nivel que sobresalían y existía una mayor competitividad.

"Si me preguntan qué generación elegir, digo la nuestra, pero sin ninguna duda... Éramos realmente muchos y muy buenos. Hoy no es que no sean buenos, Cristiano y Messi lo son. Y Neymar... Pero faltan los demás, no han llegado a su nivel", sentenció.

Durante su carrera, el dos veces campeón del mundo con la canarinha consiguió dos Balones de Oro (1997 y 2002), en una época en la que se encontraban grandes estrellas futbolística como Zinedine Zidane, Ronaldinho, Rivaldo, Figo, Michael Owen, Pavel Nedved, Shevchenko, Thierry Henry, entre otros.

Estas palabras ocurren alegando que, en la ceremonia del Balón de Oro, los premios eran repartidos entre varios deportistas, a diferencia de los últimos 13 años, en los que el premio se ha repartido entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, solo con la excepción del 2018, cuando lo ganó Luka Modric.

