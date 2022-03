Rubén González lanza fuerte mensaje contra la Liga MX desde Necaxa

El mediocampista confía que lo ocurrido a Querétaro sirva como ejemplo al torneo

El mediocampista de los Rayos de Necaxa, Rubén González, sorprendió a la fanaticada del balompié mexicano al revelar que espera que lo vivido en el Estadio La Corregidora sirva como aprendizaje para todos los equipos e hinchas de la Liga MX, especialmente ahora que los Gallos Blancos estarán en el Estadio Victoria.

"Creo que hay situaciones en dónde nosotros podamos pensar equis cosas y al final la liga es la que pone las sanciones, el temor obvio se vivió, me imagino el temor que pasaron ambos equipos la semana pasada, la tranquilidad nos la va ir dando todo, el paso del tiempo, espero se haya aprendido", expresó el jugador.

Estas declaraciones ocurren debido al pronto partido que protagonizarán los Rayos ante el conjunto de Querétarom por lo que consideró que tendrán que jugar con mucha mayor concentración que en otras jornadas.

"Siempre con la humildad que nos caracteriza el representar cada juego, el juego más importante es el que viene, siempre es tratarlo como tal, estar enfocados en eso, no sé Querétaro como venga, yo siempre espero al mejor, fue un golpe grande el que tuvieron pero tienen la oportunidad de seguir jugando, nosotros enfocarnos en lo nuestro", detalló.

Para finalizar, González habló sobre el no poder conseguir las victorias como locales han generado que en el vestidor sientan la necesidad de responderle a sus fanáticos.

"Lamentablemente no se nos ha dado, hemos buscado siempre el sumar, obvio en casa es más importante por lo mismo de estar en casa pero ojalá éste viernes se presente esta situación. No es tanto la obligación pero si el hecho de lo que venimos haciendo, creo que hemos hecho buenos juegos en dónde no se nos ha dado el resultado y es algo que te ayuda el ganar, a estar con el ánimo a tope, el saber que estamos haciendo las cosas bien", concluyó.