Rumores en Inglaterra: ¡El Liverpool piensa en Luis Suárez!

Medios británicos aseguran que Klopp piensa en el uruguayo por si Salah abandona Anfield. El delantero, de 34 años, logró 83 goles en su etapa ‘red’, antes de fichar por el Barcelona.

Por: Mundo Deportivo 25 de Marzo 2021 · 15:09 hs

La prensa británica ha amanecido este jueves con una impactante noticia. El Liverpool contempla la posibilidad de fichar a Luis Suárez, jugador del Atlético de Madrid, si Salah abandona Anfield este próximo verano. Jurgen Klopp quiere reforzar el ataque con un futbolista veterano si sale el egipcio, y varios tabloides ingleses apuntan al uruguayo, que jugó 133 partidos con los ‘reds’ en los que hizo 82 goles antes de firmar por el FC Barcelona.

A sus 34 años, Luis Suárez está feliz en el Atlético, donde llegó el pasado verano procedente precisamente del Barça. El club azulgrana quiso desprenderse del charrúa, que estuvo cerca de la Juventus. Pero la operación se complicó, Morata puso rumbo a Turín y desde el Metropolitano pusieron el foco en la Ciudad Condal. Simeone hizo el resto y Suárez está brillando en Madrid, donde ya ha firmado 19 goles en LaLiga.

El delantero aún le queda un año más de contrato con el Atlético, y parece poco probable que se vaya a romper ese acuerdo para que Suárez regrese a Anfield. Pero el ruido que ha generado esta noticia desde Inglaterra no deja indiferente a nadie.

Eso sí, si decidiese dar el paso, estaría en su derecho, ya que en su contrato hay una cláusula por la que el futbolista puede rescindir de forma unilateral su vínculo con el club colchonero si así lo desea.

SUS PALABRAS

“Me sigo viendo disfrutando del momento que estoy viviendo hoy en la élite del futbol, porque estando en el Atlético sigues en la élite del fútbol. Algunos no creían que podía llegar a seguir estando. Me sigo viendo con las mismas ganas, espero seguir este, el próximo año y los años que sea, compitiendo al máximo hasta que uno sea consciente y se dé cuenta de que hasta ahí llegó. Pero que no me va a sacar nadie, lo voy a decidir yo”, dijo recientemente el uruguayo sobre su futuro.