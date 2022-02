Rusia está fuera del Mundial de Qatar 2022

La FIFA oficializo la decisión de dejar fuera del Mundial de Qatar 2022 a Rusia debido a la invasión a Ucrania.

Por: Facundo Agudo 28 de Febrero 2022 · 16:41 hs

Rusia esta fuera del Mundial, la FIFA suspendió a la Federación Rusa de Fútbol, lo que significara que no podrán participar la próxima edición de la Copa del Mundo. Esto es consecuencia de la invasión a Ucrania.

Esta decisión fue tomada junto con la UEFA, que también impidió a los clubes rusos participar en las competiciones bajo el ala de la UEFA. Debido a esta sanción, el Spartak de Moscú que debería chocar con el RB Leipzig por la Europa League, ha quedado descalificado.

La selección de Rusia debía medirse por el repechaje el 24 de marzo ante Polonia y debió a la decisión del Consejo de la FIFA, ha llegado la suspensión. Esta decisión fue respalda por varios jugadores como por ejemplo Robert Lewandowski, el delantero del Bayern Múnich y de la selección polaca se ha expresado “Los futbolistas e hinchas rusos no son responsables de las decisiones de Vladimir Putin, pero no se puede hacer como si no estuviera pasando nada”.

Todavía resta saber si las competiciones donde estaban involucrados los equipos rusos sufrirán modificaciones, es decir si el Leipzig será beneficiado por la decisión de suspender al Spartak y avanza a la próxima ronda de la Europa League y lo mismo con la selección polaca, que pasaría sin jugar la llave del repechaje y esperaría la final entre el vencedor de Suecia y Republica Checa.