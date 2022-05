Salomón Rondón Sorprende a Venezuela con potente mensaje tras su regreso al campo

El jugador expresó su alegría por defender los colores del Everton

Por: Gerardo Romero 02 de Mayo 2022 · 16:40 hs

El futbolista venezolano del Everton de la Premier League, José Salomón Rondón, alegró a los fanáticos de su país natal y del club inglés al enviar unas emotivas palabras sobre su última actuación en el campeonato liguero.

A través de su cuenta en la red social Instagram, Rondón compartió una serie de imágenes del partido que disputó este domingo contra el Chelsea, donde volvió al terreno de juego británico y realizó todo lo posible para ayudar a su club.

“With the same enthusiasm as the first day. Con la ilusión del primer día”, escribió el delantero criollo que ha tenido una mejoría ofensiva en la presente temporada.

Durante el partido contra el Chelsea, el delantero vinotinto ingresó en el último cuarto de hora del encuentro, siendo útil para la victoria del Everton que sumó tres puntos para alejarlo de los últimos lugares de la tabla de clasificación.

Rondón ha disputado un total de 18 partidos en la presente temporada de la Premier League, registrando un gol y una asistencia. Por su parte, el Everton, que venció 1-0, se encuentra en la posición número 18, entre los puestos de descenso.