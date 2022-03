Salón de la Fama de México inmortalizó a sus nuevas estrellas

Jugadores como Ronaldinho, Roberto Carlos, Oswaldo Sánchez y Pia Sundhage fueron incluidos

Por: Gerardo Romero 16 de Marzo 2022 · 17:31 hs

Este martes se realizó la Décima Ceremonia de Investidura del Salón de la Fama del Fútbol de México, evento que se da luego de casi dos años y medio y dos cancelaciones debido a la pandemia de la covid-19.

El evento inició con palabras del excapitán de la Selección Mexicana, Rafa Márquez, quien brindó honores a todas las estrellas que eran homenajeadas en la ceremonia. “Me quedó con momentos fuera de las canchas donde tuvimos esta gran amistad. Dejaste huella. Eres una leyenda”, expresó.

La investidura se llevó a cabo en el Teatro Gota de Plata, donde fueron galardonados las leyendas Maribel Domínguez, Pia Sundhage, Oswaldo Sánchez, Jesús del Muro, Pablo Larios, Antonio Carlos Santos, Didi, Vicente Pereda, Ronaldinho, Roberto Carlos, Fabio Cannavaro y Raúl González.

El excapitán de la Selección Mexicana y cinco veces mundialista fue el gran protagonista de la noche con las palabras que le dedicó a su excompañero en el FC Barcelona, equipo con el que en la temporada 2005-2006 conquistaron su primera Champions League.

“Años másadelante llegamos a un Barcelona necesitado y lo puedo decir sin temor a equivocarme no había nadie más que podía cambiar la historia de ese gran club”, apuntó Márquez.

“Me sorprendió tu manera de saltar las líneas, tu capacidad de controlar el balón, tu magia para quitarte a cuanto adversario. Era lo imposible solo posible por lo que hacías tú. En algunos momentos parecía que bailabas sama, que eso se te da muy bien”, añadió el jugador azteca.

Márquez también se dio tiempo para recordar el momento en el que se cruzó por primera ocasión con el brasileño, siendo justamente este momento en la Copa Confederaciones de 1999, donde la Selección Mexicana derrotó a Brasil, equipo en el que Dinho ya brillaba con apenas 17 años.

“Recuerdo aquella Copa Confederaciones del 99. Antes de empezar ya se hablaba de una estrella con aquel Brasil que venía de ganar una Copa América y venía un chico de 17 años. En aquella final en Confederaciones el técnico Manolo Lapuente me dio la tarea de tratar de marcarte, y vaya tarea. Pero no me quedó más remedio que darte uno que otro recuerdito, te sufrí como rival”, concluyó.