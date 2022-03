Salvio dejó expuesto a Benedetto con esta frase escandalosa

El Toto intentó separarse en el escándalo de Boca de esta semana, entre Almendra y el cruce con Benedetto, pero dejó expuesto al delantero.

Luego de la victoria de Boca Juniors sobre Central Córdoba de Rosario en los 32avos de final de la Copa Argentina, Eduardo Salvio fue consultado sobre el último escándalo que tuvo como protagonista a Agustín Almendra y que fue duramente criticado por Darío Benedetto.

El Toto no quiso emitir opinión al respecto de la situación que terminó con la dura crítica del Pipa al juvenil del Xeneize por su nueva discusión con Battaglia y el duro descargo a modo de indirecta de Almendra en redes sociales, por lo que dejó en claro.

"No voy a hablar de eso porque el puterío no va conmigo. Son cosas que ya pasaron, ya hablaron los que tenían que hablar y yo no voy a agregar nada al respecto. Solo pienso enfocarme en los partidos y entrenamientos".

Cuando insistieron sobre los dichos del Pipa en contra del accionar de Almendra, Salvio utilizó una frase que nuevamente generó polémica, tomando distancia con su compañero. "Me dedico a entrenar y a jugar".