Sami Khedira reveló el motivo de salida de José Mourinho del Real Madrid

El ex futbolista alemán repasó su carrera en el equipo merengue y con el técnico portugués

Por: Alejandro Liporacci 04 de Marzo 2022 · 15:43 hs

El ahora ex futbolista alemán Sami Khedira repasó en una entrevista el paso que tuvo dentro del Real Madrid y como fue fichado de la mano de José Mourinho. El germano además habló de su ex compañero Cristiano Ronaldo, con quien también coincidió años después en la Juventus de Turín.

"Yo era muy joven y no lo creía. Pero luego tuve una llamada con José y me dijo: 'Sí, eres un jugador increíble y un tipo increíble, quiero que te unas a mí en el Real Madrid'. Mi agente luego voló a Madrid. Tuvimos las charlas, pero solo fueron uno o dos minutos. José dijo: '¿Cuáles son tus expectativas?' Dije que quería ganar. Y él dijo: 'Eso es genial, te veo en Los Ángeles en dos semanas'... ¡y eso fue todo!", recordó durante la entrevista el ex mediocampista.

Sobre la rivalidad que vivió el equipo merengue con el Barcelona durante esos años, Khedira afirmó: “Para ser honesto, disfruté mucho la rivalidad con el Barcelona. Siempre fue muy especial. El mundo entero esperaba este partido. Quizá fue demasiado a nivel personal, pero empujó a ambos equipos. Fueron algunos de los mejores partidos en los que he jugado”.

Con relación al final de la etapa de José Mourinho, Khedira aseguró que se terminó perdiendo el espíritu en el equipo: "Al final, digamos que había demasiados egos en el vestuario. Los egos vencieron al espíritu del vestuario y el vestuario se perdió. Tal vez era normal después de dos años intensos. Hablamos de ganar Clásicos, la Copa del Rey, La Liga, con récord de goles y puntos. Los jugadores se cansaron de eso".

A su vez sobre Cristiano Ronaldo, Khedira señaló que conoció dos versiones de él tanto en el Madrid como la Juventus: “Conocí a dos Cristianos, el primero en el Real Madrid, un poco más joven y quizás un poco más inseguro y egoísta (...) Luego mi segunda experiencia con Cristiano, en la Juventus, llega al equipo y tiene ese mismo egoísmo que es egoísmo de marcar, pero era más líder, más líder natural. Siempre nos empujó y sabía que necesitaba el apoyo de sus compañeros para ganar trofeos".