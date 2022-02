Santi Giménez cuenta todos los detalles sobre la relación con su padre

El jugador relató que es muy exigente y duro en los entrenamientos

Por: Gerardo Romero 27 de Febrero 2022 · 19:05 hs

Santiago Giménez ha estado desde muy pequeño en las canchas de fútbol, sin embargo, cuenta con el mejor consejero que todo niño podría desear, un padre que ejerció la misma carrera y que se convirtió en un ícono para el club del que forma parte.

Hablamos justamente del Chaco Giménez, quien se ha convertido en la figura referente para Santiago en sus 20 años de vida, y que con esta edad presume una gran madurez tanto dentro como fuera del campo. Luego de registrar varios episodios complicados en su andar como jugador profesional, relató que estos le han servido para valorar más los momentos dulces como el actual.

"Mi papá si algo tiene es que es muy exigente y duro conmigo. A pesar de ser yo su hijo, es muy directo, siempre viene con la verdad y eso me ha funcionado mucho”, relató Santiago en entrevista para Mediotiempo.

“A veces me estoy perdiendo y él viene y me dice las cosas como son y vuelvo a reaccionar. Me felicita en los buenos momentos, pero en los malos me ha ayudado bastante", añadió el jugador.

Uno de estos momentos que vivió fue la semana pasada, cuando entró de cambio ante el Toluca al minuto 75, anotando un doblete en tan solo seis minutos, lo que le sirvió a Cruz Azul sellar el triunfo 4-1, compromiso que vio su padre desde uno de los palcos del Estadio Nemesio Díez.

Estos goles les sirvieron para romper una sequía de casi medio año, ya que su último gol había sido el 29 de agosto del 2021.

"Veo la relación que mi papá tiene con la afición, que siempre fue muy querido. No pudo lograr esa ansiada novena, pero yo sí. Eso queda en casa, queda con el apellido y es algo que tenemos en mente porque los dos amamos este club", añadió el atacante.