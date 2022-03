Santi Giménez indignado con lo sucedido en La Corregidora

El jugador de Cruz Azul mostró su enojo por lo vivido el fin de semana y pide duras sanciones y que se investigue.

Por: Mauro Palacios 08 de Marzo 2022 · 11:19 hs

Santi Gimenez repudió, como todo el mundo, los hechos lamentables que se vivieron en el estadio La Corregidora en el encuetro entre Queretaro y Atlas.

El jugador de Cruz Azul se expresó a través de una Instagram Storie, donde hace saber que se perdió todo el sentido del futbol con el Querétaro.

“Una vergüenza que sigan pasando estas cosas. Esto no es futbol, no es pasión, no es defender la playera. Esperemos que se tomen las medidas adecuadas y esto cambie para siempre. Que podamos ir al estadio a disfrutar del deporte, alentar, a vivir los partidos con familia y amigos sabiendo que es un lugar seguro para pasarla bien”.

“Mis oraciones están con cada una de las personas que salieron heridas y con sus familiares”.