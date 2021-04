Santiago Ormeño optimismo a pesar de no ser llamado por la Selección de Mexicana

El Tata Martino ha sido criticado por no haber llevado a Santiago Ormeño para vestir la camiseta de la selección ante la ausencia de Henry Martín y Alan Pulido. Sin embargo Ormeño se siente tranquilo y así lo dejó saber luego del encuentro entre el Puebla y el Mazatlán.

Por: Xavier Mejía 03 de Abril 2021 · 17:43 hs

Las decisiones de los técnicos por momentos resultan difíciles de comprender y sobre todo la de los seleccionadores nacionales, y Méxicono es la excepción a la regla. En la última gira que tuvo la Tri por Europa, el Tata Martino, fue muy criticado porque jugó sin un delantero centro nato en ambos partidos.

A pesar del buen momento que vive en la Liga MX Santiago Ormeño no fue llamado por el seleccionador nacional

Los titulares para esta posición en la Tri son Henry Martín y Alan Pulido, pero ambos se encuentran lesionados. Ante esta situación el Tata, optó por alinear 'Chucky' en esa posición frente a Gales y a Rodolfo Pizarro contra Costa Rica. Una decisión criticada porque pudo haber llamado a Santiago Ormeño quien es un 9 nato y que además está pasado por un muy buen momento deportivo en la Liga MX

El delantero del Puebla al terminar encuentro frente a Mazatlán comentó que el que lo llamen en la selección no depende de él, mientras tanto él seguirá haciendo goles "No creo que injusto (que no lo hayan convocado a selección), en mis manos está hacer goles y lo demás no está en mis manos, sí continuó así tengo posibilidades de estar en selección", declaró a TUDN.

Además comentó, sobre el buen desempeño del equipo que en la presente temporada han sido una sorpresa para propios y extraños, al ubicarse en la cuarta plaza de la Liga MX. Ante esta situación dijo que el objetivo es mantenerse entre los primeros cuatro. En la tercera plaza está el Santos a 1 punto y en la quinta plaza está el Monterrey con un punto menos, por lo que cualquier error puede ser muy costoso.

Santiago Ormeño suma ocho goles en trece partidos en esta temporada

"Estamos muy contentos porque con veinte puntos estás dentro (repechaje), nuestro objetivo es ese, pero queremos estar en los primeros cuatro lugares, para eso trabajamos, creo que el equipo juega muy bien, no sería sorpresa estar entre los primeros cuatro", comentó Ormeño.

Para finalizar Ormeño agregó "Ahorita más que los diez goles estoy pensando en el campeonato de goleo. Estaba terminando el partido, por ahí cayó otro, me tocó salir, pero no tengo otra cosa en la cabeza que trascender con mi equipo y buscar el campeonato de goleo", sentenció.