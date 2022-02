Santiago Solari recibió una buena noticia en el América

El técnico argentino no tendría alteraciones en si futuro tras la derrota ante Pachuca

Por: Alejandro Liporacci 21 de Febrero 2022 · 18:39 hs

La imagen del entrenador argentino Santiago Solari está siendo muy cuestionada en las últimas horas luego de los resultados deportivos que están cosechando sus Águilas del América, la última ante el conjunto de Pachuca en la fecha 6 del Torneo Clausura. Pero a pesar del mal momento en la directiva azulcrema no se estarían planteando un cambio en su dirección técnica.

En la prensa mexicana se está manejando la información de que el entrenador argentino llegaría al encuentro ante los Pumas de la UNAM, que de resultar victorioso daría un golpe de oxígeno para el 'Indiecito'; pero de perder podría cerrar finalmente su ciclo como entrenador del equipo de Coapa.

"Yo no me voy a rendir. La afición tiene el derecho a expresarse y claramente en estos momentos lo extraño sería que nos aplaudan porque no lo estamos haciendo bien", había comentado Santiago Solari en rueda de prensa posterior sobre las críticas de la afición.

"Tenemos mucha debilidad en defensa, nos están haciendo muchos goles y es algo que tenemos que resolver claramente y rápidamente", indicó el técnico argentino sobre las mejoras que debe hacer su equipo luego del encuentro ante los Tuzos del Pachuca.