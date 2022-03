¿Scaloni dejará la selección luego de Qatar?

Uno de los grandes responsables de este momento de la selección Argentina, es sin dudas su entrenador Lionel Scaloni. ¿Otro que se despidió?

Por: Mauro Palacios 26 de Marzo 2022 · 11:44 hs

Era observado de reojo, los entrenadores se preguntaban por su capacidad, no había tenido una experiencia como Director Técnico y llegaba a la Selección Argentina luego de ser uno de los ayudantes de Jorge Sampaoli.

Uno de los pocos que confiaron siempre en él, es el Presidente de la AFA "Chiqui" Tapia. Mientras que los flashes van por otro lado, quizá uno de los que se despidió del aficionado argentino este viernes fue Lionel Scaloni.

"Esperemos que no haya sido el último partido antes del Mundial. Es un placer jugar en nuestro país. Y si lo fue, la gente lo disfrutó al máximo".

"Di María tuvo una lesión e hizo un esfuerzo enorme por estar hoy. Hay que valorar eso porque él no quería perderse este partido, el último en nuestro país. Valoro la predisposición por querer estar desde el primer día".

"Me gustaría no tener bajas. Esta bueno que los jugadores que vayan entrando cumplan y me pongan en dificultad, pero no estamos teniendo suerte con las lesiones y suspensiones".

"Lo más importante es no creer que porque se gana está todo bien ni porque se pierde está todo mal. Lo importante es siempre mejorar".