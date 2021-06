¡Scaloni no quedó conforme! y ensaya todos estos cambios en Argentina para enfrentar a Colombia

El conjunto de Lionel Scaloni presentó modificaciones en la práctica y para el martes se verá a un equipo muy distinto al que enfrentó a Chile.

Por: Redacción Pasión Fútbol 07 de Junio 2021 · 10:14 hs

El entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni probó variantes defensivas para enfrentar el martes al seleccionado de Colombia, por la octava fecha de eliminatorias sudamericanas, pasando de línea de cuatro a otra de tres, en la que para ello incide el retorno del suspendido Nicolás Otamendi.



En la práctica de este sábado Scaloni paró una línea de cuatro defensores en la que registró los regresos de Gonzalo Montiel como lateral derecho en lugar de Juan Foyth; el mencionado Otamendi por Lucas Martínez Quarta, ambos en defensa, y Giovani Lo Celso por Lucas Ocampos como volante izquierdo.



La inclusión de Montiel, al que los testeos realizados antes de viajar le dieron negativos, algo que no había ocurrido antes de ir a Santiago del Estero para recibir a Chile, obedece a que para el director técnico el lateral riverplatense es el titular en el puesto, mientras que una alternativa que ganó puntos en el empate 1-1 frente a los trasandinos fue Nahuel Molina.



A Otamendi, en tanto, le juega a favor la experiencia de ser uno de los "sobrevivientes" de la "Generación Lío" en este grupo junto a Lionel Messi, Sergio Agüero (viajó a Colombia) y Ángel Di María, además de la floja performance ante los chilenos de Martínez Quarta, que también fue amonestado.



Y lo mismo cabe para el ingreso de Lo Celso, otro de los preferidos de Scaloni que no se encontraba en la plenitud física para enfrentar a Chile, pero que ahora ya está mejor y reemplazaría a otro jugador de pobre prestación en ese encuentro como Ocampos.



De esta manera, el equipo que paró el entrenador de Pujato fue con Emiliano Martínez (Franco Armani no viajó a Colombia porque los testeos le siguieron dando positivo en coronavirus pese a tener el alta y ya haber jugado para River); Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María.



Sin embargo hubo algo que no terminó de cerrarle a Scaloni en lo ofensivo a partir de lo defensivo, y por eso en la práctica matutina de este domingo pateó el tablero con cambio de esquema defensivo y consecuentemente una variante más, cuatro en total respecto del cotejo de la séptima fecha en el estadio Único-Madre de Ciudades.



Lo que dejó disconforme al entrenador fue la falta de proyección de los laterales por los costados en ese encuentro, ya que Foyth, por su condición de marcador central no tiene el hábito, mientras que a Tagliafico se lo vio muy contenido y nunca fue en apoyo de Di María u Ocampos cuando indistintamente se ubicaban uno u otro por su lado.



Por eso probó con un sistema poco practicado, por obvia falta de tiempo, pero con una necesidad u opción por arriesgar que encerraría una contradicción respecto de sus dichos de la semana anterior, cuando en la conferencia de prensa previa al partido del jueves Scaloni sostuvo que aunque "cambien los intérpretes, la forma de jugar del equipo es siempre la misma". La línea de cinco no iría en ese sentido.