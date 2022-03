¡Se acaban los rumores! Nicolás Larcamón respondió sobre su llegada al América

El estratega resaltó que se siente bien con La Franja

Por: Gerardo Romero 03 de Marzo 2022 · 18:10 hs

Los rumores sobre quien será el nuevo director técnico de las Águilas del América tras la destitución de Santiago Solari siendo tema de interés para la fanaticada azteca, quienes han asegurado que el entrenador de Puebla, Nicolás Larcamón, podría ser quien llegaría al banquillo de Coapa para brindar nuevos aires al club.

Estas declaraciones se dan debido a que el técnico tiene en un gran momento a La Franja dentro del Clausura 2022 de la Liga MX, ya que el equipo se ubica en la segunda posición del campeonato.

La mala noticia es que el argentino decidió acabar con los rumores y resaltó que está enfocado en conseguir que Puebla logre el título de campeón del balompié azteca, por lo que confía en poder avanzar a la liguilla entre los primeros lugares.

"Sé que hay rumores, pero no. Lo que me importa es jugar instancias en mayo. Hoy me conecto con el presente, con mi equipo, y el futuro puede esperar", indicó el estratega en declaraciones recogidas por el portal ESPN.

Larcamón aseguró que su principal motivación la toma del presente que vive su combinado, así como los retos que afronta cada fin de semana, tal y como sucederá este fin de semana cuando se enfrente a Cruz Azul en el Estadio Azteca.

“La motivación es el presente que nos toca, seguir con la línea que venimos puntuando. El estadio, sin duda tiene mucha historia, y más para nosotros los argentinos”, dijo.