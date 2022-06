Se acabo el sueño del Toluca: La estrella del Barcelona les dijo que no

El delantero neerlandés del Barcelona rechazó la oferta del Toluca.

Por: Facundo Agudo 18 de junio 2022 · 10:54 hs

Todos los rumores de la posible llegada de un delantero del Barcelona a la Liga MX han terminado, Luuk De Jong le ha informado al Toluca que no desea continuar su carrera en suelo mexicano, a pesar de que el club azteca haya llegado a un acuerdo con el Sevilla, equipo al cual posee el pase del delantero de Países Bajos.

El deseo de Luuk De Jong es continuar su carrera en Europa ya que confía en que puede seguir rindiendo en un alto nivel, por este motivo prioriza alternativas del viejo continente. Por este motivo el entrenador del Toluca, Ignacio Ambriz habló en rueda de prensa y confirmo esta noticia:

"Hemos hablado con varios jugadores, algunos nos han dicho por qué no pueden venir ahora. Se han tocado puertas, pero es una mentira, te lo digo honestamente, no hay contratos firmados. No ha habido arreglo con ninguno, simplemente se han acercado. En esa parte nosotros estamos tranquilos, ha sido más el runruneo, de que Luuk de Jong ya estaba arreglado, pero no hay nada de eso".

Además de esto Ambriz, confesó que Luuk De Jong era una de sus prioridades, pero ahora deberán dar vuelta la pagina y pensar en otra alternativa.

"Era de las posibilidades que teníamos en el mercado, sí, siempre traer un jugador de Europa y de esa talla de los que se mencionaron, siempre va a beneficiar al futbol mexicano, pero no hay nada concreto, no hay contratos firmados con ninguno de ellos".