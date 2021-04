"Se acabó la gallina de los huevos de oro para la UEFA"

Toni Roca, abogado y director del despacho especializado en fútbol Himnus, habla con AS para explicar todo lo que supone la nueva Superliga.

Por: Xavier Mejía 19 de Abril 2021 · 19:24 hs

Toni Roca (Palma, 1979) es abogado, director del despacho especializado en fútbol Himnus y del Sports Law Institute. Pasó por Cuatrecasas y por el Mallorca. Una voz autorizada para hablar de lo que supone la Superliga.

¿Es viable la Superliga?

No sólo es viable, sino que es inevitable. Lo que no va a ocurrir es que la UEFA impida su creación, no tiene potestad para ello. Nadie puede impedir que se junten unos clubes y creen una competición. Otra cosa son las consecuencias que pueda tener eso.

¿Es el mismo caso que ocurrió en el baloncesto?

Sí, exactamente. Los organizadores también se planteaban estas cosas que ahora proponen UEFA y FIFA. No les gustó que se rompiera el statu quo. La Euroliga luchó y salió adelante.

¿Puede la Superliga recurrir a los tribunales si se oponen a su proyecto?

No sé qué medidas están amenazando con tomar, hay muchas aristas legales. Tampoco está claro hasta qué punto pueden sancionar a los clubes por algo así, si es legal o no.

¿Qué harán UEFA y FIFA?

La FIFA en concreto sobre clubes no tiene competencia, salvo en el Mundial de Clubes. La UEFA puede impedirles participar en sus competiciones, pero eso ya va implícito en la decisión de crear una Superliga. No es que les echen, es que se van ellos.

¿Y pueden expulsar a los clubes de las ligas?

Dependerá de cómo lo tenga regulado cada país, si tienen una Ley del Deporte como en España o si están bajo tutela federativa. Habría que ver cómo tipifica cada país este asunto. Si está estipulado por FEF y Liga con una posible expulsión, podrían salir. Pero esto también es discutible a nivel legal porque no está previsto un incumplimiento.

¿Esto se veía venir?

La Superliga era una amenaza que surgía con cada renegociación del formato de la Champions. Los clubes lo aparcaban cuatro años más, así hasta la siguiente renegociación. Era el mismo cuento de siempre. Ahora parece que va en serio y han dado el paso. Crean su competición, me parece lógico.

¿Es la salida natural al modelo de negocio?

A nivel económico no hay discusión. Es un nivel básico de concepto. En España asumimos que no sea la FEF sino la Liga la que organiza la competición. La Liga son los clubes, son los que ponen los requisitos. Hacen todo ellos. Si hay una liga de clubes en España que lo hace, ¿por qué no en Europa? La UEFA se lleva la mayor parte del pastel por el mero hecho de organizar la competición. ¿Necesitan los clubes a la UEFA? No. No necesitan a un tercero que se lo lleve crudo.

¿Qué pasará ahora?

UEFA tiene la partida perdida. Su negocio se reducirá a organizar la Eurocopa cada cuatro años. Los clubes hasta ahora habían enseñado la pata, pero ahora van en serio. La Superliga no se puede echar atrás. Y si les dan más dinero ahora, de aquí a cuatro años estaríamos con la misma cantinela. Es inevitable que UEFA acabe perdiendo lo que durante tanto tiempo ha sido la gallina de los huevos de oro.

Información tomada de AS