Se busca gol en el Atlético

Llorente es el único jugador disponible para Simeone que ha cumplido esta temporada ante la meta rival

Por: Xavier Mejía 15 de Abril 2021 · 14:09 hs

Mucho tiene que mejorar el Atlético en tareas ofensivas si quiere mantener el primer puesto en LaLiga al término de las ocho jornadas que restan de campeonato. Mientras en la primera vuelta consiguió ganar por dos o más goles en ocho ocasiones, desde que pasó el ecuador del torneo apenas lo ha logrado tres veces. Sin lugar a dudas, así lo demuestran los números, los rojiblancos ya no están de dulce ante la meta rival y deben trabajar para recuperar sensaciones.

No será una tarea fácil para Cholo Simeone si analizamos los últimos encuentros y pensamos en lo que viene en las próximas fechas. De las últimas cinco apariciones sólo han sido capaces de perforar la meta rival en dos ocasiones y una de ellas, fue Luis Suárez. El charrúa, el futbolista en el que se ha apoyado todo el juego de los colchoneros en la presente temporada, cayó lesionado y apunta a perderse los tres próximos partidos, por lo que los técnicos tienen tareas pendientes.

La nota positiva es que Llorente ya pasó el ciclo de amonestaciones y el entrenador argentino vuelve a tenerlo a su disposición. Los diez goles conseguidos hasta ahora son una garantía, pero no tienen acompañamiento por parte de sus compañeros de ataque.

Sin ir más lejos, contra el Betis los rojiblancos dispararon en diez ocasiones sobre la portería que defendía Bravo y sólo en una ocasión, consiguieron superar al meta chileno. Fue obra de Carrasco, a quien jugar como carrilero le ha impedido pisar más área rival y sólo ha aportado cuatro tantos al equipo.

El peso en Correa

Los mismos tantos suma esta campaña Ángel Correa. Es cierto que el argentino está sacando con sobresaliente el trabajo en lo que a asistencias se refiere, pero cuando le toca definir, la portería se le hace cada vez más pequeña. Obviamente, los porteros rivales también juegan, como le pasó con Bravo, pero con el duelo del Benito Villamarín como ejemplo, hay que destacar que de tres disparos que pudo hacer, no terminó con éxito ninguno de ellos.

Muy lejos de los siete goles con los que acabó la pasada temporada está un Saúl Ñíguez que sólo ha celebrado dos esta campaña. El ilicitano rozó el éxito ante el Betis con un gran cabezazo, pero lo cierto es que hace mucho que no se ve a ese centrocampista con capacidad de llegada hasta el área rival para dar goles a su equipo. El canterano disfruta de menos minutos que un año atrás, pero cuando sale no es efectivo en los últimos metros. Así, con las bajas de Luis Suárez y JoaoFélix sumadas a las pobres cifras de sus compañeros de ataque, no hay duda de que debe aportar más.

Turno para Dembélé

A un futbolista de la talla de Dembélé que acabó la pasada temporada con 24 tantos parece raro que se le haya olvidado marcar goles. Llegó al Atlético en el mercado invernal para suplir a DiegoCosta y ahora, tiene la oportunidad de ocupar también el puesto de Suárez. De él depende dejar un grato recuerdo en el club

Con información de Marca